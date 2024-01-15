Beşiktaş'tan Patricia Seteco açıklaması Beşiktaş, Gaziantep ALG Spor oyuncusu Patricia Seteco'yla ilgili açıklama yaptı ve haberin kaynağı olan yöneticilerin, kadın futbol takımından sorumlu yöneticiler olmadığının altını çizdi. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada gündeme gelen iddiaların netliğe kavuşturulması için TFF'nin konuyu ele almasının gerekli olduğuna da vurgu yapıldı

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün basında çıkan Gaziantep ALG Spor Kadın Takımı oyuncusu Patricia Mingas Afonso Seteco ile ilgili haberin kaynağı Kadın Futbol Takımımızın sorumlu yöneticileri değildir. Kulübümüz yetkilileri tarafından bu yönde resmi ya da gayriresmi bir açıklama yapılmamıştır.

Bununla birlikte; Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Fırat Fidan aynı zamanda Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) Kadınlar Komisyonu üyesi olup, uluslararası seviyede hızla büyüyen kadın futbolundaki aşamaları takip etmektedir. Bu amaçla oyunun organizasyonu, gelişimi ve sağlıklı büyümesi üzerine Avrupa Kulüpler Birliği'yle sürekli temas halindedir.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak, ülkemizde hala amatör statüde olan kadın futbolunun öncelikle yarı profesyonel statüye, ardından tam profesyonelliğe kavuşması için Türkiye Futbol Federasyonu ile fikir alışverişimiz titizlikle devam etmektedir.

Bununla birlikte, kamuoyunun gündemine gelen iddiaların netliğe kavuşturulması ve kadın futbolunda adil rekabet şartlarının gerçek manada sağlandığının teyidi adına Türkiye Futbol Federasyonu’nun konuyu ele almasının bir gereklilik olduğunu vurgulamayı da kulüp olarak bir görev addediyoruz.

Uluslararası standartların sağlanmasıyla bu ve birçok konuda kontrol mekanizmasının sağlanacağına inancımızı belirtiyor, tüm kulüplerimizi ortak çalışmaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla."