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        Beşiktaş'tan Romulo açıklaması!

        Beşiktaş, Göztepe'de forma giyen Romulo için çıkan transfer iddialarını yalanladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2025 - 23:04 Güncelleme: 15.05.2025 - 23:04
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        Beşiktaş'tan Romulo açıklaması!
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        Beşiktaş'ın internet sitesi üzerinden Göztepe forması giyen Romulo'nun transferine yönelik çıkan haberler için bir açıklama yayınlandı.

        Beşiktaş'ın paylaşımında Göztepe'nin talep ettiği bonservis bedeliyle ilgili haberlerin gerçek olmadığı belirtildi.

        Siyah-beyazlı kulübün paylaşımında, "Kulübümüzün profesyonel futbolcu Romulo Cardoso ile ilgilendiği, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Göztepe’nin oyuncunun transferi için kulübümüzden 5.5 milyon avro bonservis ücreti talep ettiği iddialarıyla yazılı ve görsel medyada yayımlanan haberler tamamen asılsızdır. Romulo Cardoso’nun kulübümüze transferi için herhangi bir girişimde bulunmadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. Transfer dönemi yaklaşırken kulübümüzle ilgili negatif algı oluşturmak maksadıyla belli aralıklarla yayınlanacak buna benzer asparagas haberlere karşı dikkatli olunmasını taraftarlarımızdan önemle rica ederiz." denildi.

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