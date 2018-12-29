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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın "Sezon sonuna kadar Şenol hocayla sözleşmemiz devam ediyor. Benim de görev sürem sezon sonunda bitiyor. Ben devam etmek isterim ama benden sonra gelecek olanlar bana göre sözleşme yapmasınlar diye Şenol hocayla 2019'a kadar sözleşme imzaladık" açıklamasının ardından Güneş'e sözleşme uzatma teklifi yapılacağının açıklanması sürpriz bir gelişme olarak yorumlanmıştı.