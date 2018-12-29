Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın "Sezon sonuna kadar Şenol hocayla sözleşmemiz devam ediyor. Benim de görev sürem sezon sonunda bitiyor. Ben devam etmek isterim ama benden sonra gelecek olanlar bana göre sözleşme yapmasınlar diye Şenol hocayla 2019'a kadar sözleşme imzaladık" açıklamasının ardından Güneş'e sözleşme uzatma teklifi yapılacağının açıklanması sürpriz bir gelişme olarak yorumlanmıştı.
Kimi çevreler bu açıklamayı, "Taraftar ve medya baskısını kırıp topu Güneş'e atmak" olarak yorumlasa da kimileri de "Yönetimin sonuna kadar Güneş'in arkasında olduğu" şeklinde gördü.
Ancak aradan geçen 3 günün ardından iki taraftan da herhangi bir açıklama gelmedi. Devre arası tatilinde olan Güneş'in, kesin kararını bu hafta içinde vermesi bekleniyor. Güneş'in uzatıp uzatmama kararının netleşmesinin ardından ise transferlere başlanacak.
Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; Tecrübeli çalıştırıcının sözleşme yenileme konusundaki kararı en çok forvet transferinde belirleyici olacak.
Zira Güneş'in çok istediği Burak Yılmaz konusunda önemli yol kat eden yönetim, sözleşme uzatma tekliflerinin reddedilmesi halinde bu transferde frene basabilir. Taraftar tepkisi nedeniyle 2 sezondur kapıdan dönen Burak Yılmaz için yönetimin en büyük kozü Şenol Güneş...
Tecrübeli hocanın yıldız oyuncuyu çok istemesinin transferin camia tarafından kabul edilmesinin kolaylaştırıcı bir faktör olduğu düşünülüyor.
Ancak sözleşme uzatılmaması ve Güneş'in de sezon sonu ayrılması halinde Burak Yılmaz transferi ilerleyen süreçte yeni tepkilere neden olabilir.
Siyah-Beyazlı yönetimin büyük ölçüde anlaşmaya vardığı Burak'ta ise son durum, Trabzonspor'la olan alacak sorunun çözüme kavuşması yönünde.
Tecrübeli golcünün serbest kalmasını isteyen yönetim, bonservis bedeli ödemekten kurtulmayı amaçlıyor. Burak'ın 2.5 milyon Euro ve bonuslar karşılığında anlaşmaya hazır olduğu ifade edildi.
Yönetimin transferdeki diğer hedefleri ise netleşmeye başladı. Trabzonspor'un yolları ayırma kararı aldığı Olcay Şahan'ın Siyah-Beyazlı kulübe dönmesinin ihtimal dahilinde olduğu öğrenildi.
"Feda" yıllarından itibaren Beşiktaş'ın en önemli figürlerinden birisi olan tecrübeli oyuncunun, hem kanat bölgesindeki rotasyonu zenginleştirmek hem de takım motivasyonundaki önemli rolü nedeniyle alınmasına sıcak bakılıyor.
Stoper mevkisi için Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar ile görüşmelerini sürdüren yönetim, Cyle Larin'i bu transferde kullanmayı düşünüyor.
Sadık'ın Beşiktaş'ta oynamak için çok istekli olduğu, aradaki pürüzlerin giderilmesini beklediği öğrenildi.
Domagoj Vida'nın satılması halinde ise Hırvat oyuncunun yerine Dusko Tosic ismi öne çıkıyor.
Geçtiğimiz sezon Çin'e transfer olan Sırp oyuncuyla dirsek temasında olan yöneticiler, kiralama formülünü devreye sokacak.
Sağ bek için ise Şener Özbayraklı-Tolgay Arslan takası çok konuşulsa da Tolgay'ın affedilmesi sonrası bu transferde frene basıldı.
Vida ya da Medel'in satılması halinde oluşacak kaynakla Fenerbahçe'nin kapısının çalınacağı bildirildi.
Güneş'in de alınmasını istediği Şener için, önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler yaşanabilir.
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