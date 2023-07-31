Beşiktaş'tan Vargas hamlesi! İşte rakam...
Beşiktaş, Ante Rebic'in ardından bir kanat oyuncusu daha kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlı ekibinin Arjantinli Matias Vargas ile görüşmelerini hızlandıracağı ifade edildi.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar, Ante Rebic’in ardından bir kanat oyuncusu daha kadrosuna katmak istiyor.
Girişimlerini sürdüren Beşiktaş yönetimi, Matias Vargas için yeniden masaya oturacak. Siyah beyazlılar, Arjantinli oyuncu için bu hafta içinde temaslarını yoğunlaştıracak.
Kariyerini Çin'de sürdüren Vargas'ın da siyah beyazlı formayı giymek istediği gelen haberler arasında.
Siyah beyazlıların, 26 yaşındaki futbolcuya yıllık 1 milyon 300 bin avro civarında maaş teklif edeceği kaydedildi.
2021-2022 sezonunda Adana Demirspor forması giyen Vargas, 36 maça çıktı. Bu süreçte rakip fileleri 5 kez sarsan Arjantinli futbolcu, arkadaşlarına da 13 gol pası verdi.
Çin'in Shangai Port takımında forma giyen 26 yaşındaki oyuncunun, kulübüyle 31 Aralık 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.