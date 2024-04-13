Beşiktaş taraftarı, Fernando Santos'u istifaya davet etti Süper Lig'de galibiyet özlemi 5 maça çıkan Beşiktaş'ta taraftarlar, Fernando Santos'u istifaya davet etti. Söz konusu süreçte hanesine sadece 2 puan yazdırabilen siyah-beyazlılarda taraftarlar ayrıca eski teknik direktör Sergen Yalçın için de tezahüratlar yapıldı

Anadolu Ajansı Giriş: 13.04.2024 - 21:53 Güncelleme: 13.04.2024 - 21:53 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL