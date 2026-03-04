Beşiktaş taraftarından 123. yıla özel pankart!
Beşiktaş taraftarı, Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk ettikleri Rizespor müsabakası öncesi kulübün 123. kuruluş yıl dönümüne özel pankart hazırladı.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. maçında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı.
Beşiktaş taraftarı, Rizespor müsabakası öncesi kulübün 123. kuruluş yıl dönümüne özel pankart hazırladı.
İlk düdükten önce kale arkasında açılan ve üzerinde 123. yıla özel hazırlanan logo ile "Türk sporunun temel taşı Beşiktaş JK 123 yaşında!" yazılı koreografide Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yanı sıra Fuat Balkan ve Ahmet Fetgeri’nin fotoğrafları da yer aldı.