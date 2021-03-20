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Beşiktaş taraftarından TBF’ye tepki: "Evlatlarımızın hakkını yedirmeyiz"

Beşiktaşlı taraftarlar, Akatlar Spor Salonu’nda toplanarak Türkiye Basketbol Federasyonu’nu protesto etti ve Tofaş maçında alınan kararla ilgili açıklama yaptı

Beşiktaş taraftarından TBF’ye tepki:
İHA

Türkiye Basketbol Süper Lig’nde geçtiğimiz hafta oynanan Tofaş-Beşiktaş maçında siyah-beyazlılar son saniye 3’lüğüyle mücadelede skoru 89-88’e getirerek galibiyet sevinci yaşamıştı. Ancak mücadelenin hakemleri, karşılaşmanın bitimiyle birlikte pozisyonun tekrarını izleyerek, 3 sayılık atışı yapan Ercan Osmani’nin, atıştan önce saha kenar çizgisine bastığını belirleyerek atışı geçersiz kılmıştı. Karşılaşma da 89-86 Tofaş lehine sonuçlanmış ve Beşiktaş da yaşananların ardından itirazda bulunmuştu. Türkiye Basketbol Federasyonu, Beşiktaş’ın yaptığı itirazı reddederek gerekçeli kararı da resmi internet sitesinden açıkladı. Yaşanan gelişmelerin ardından siyah-beyazlı taraftarlar, Akatlar Spor Salonu’nda toplanarak durumu protesto etti ve açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, alınan karar doğrultusunda yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Beşiktaş taraftarları ve dernekleri olarak, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun almış olduğu kabul edilmesi mümkün olmayan skandal kararı protesto etmek için toplandık. Biz Beşiktaşlıyız. Armanın olduğu her yerde şerefimizle oynarız hakkımızla kazanırız. Hakkımız olmayanı talep etmez, imtiyaz beklemeyiz. Federasyonun aldığı bu skandal kararı kabul etmiyoruz. Evlatlarımızın hakkını yedirmeyiz, alın terleriyle oynatmayız. Hakemlerini korumak adına Beşiktaş camiasına haksızlık edilmesini kabul etmemizi kimse bizden beklemesin. Türk basketbol tarihine ‘Kara Perşembe’ olarak geçen bu rezalete imza atanlar, sporun evrensel değer ve ilkelerine ihanet etmiş, milyonların gözbebeği Beşiktaş’a açıkça cephe almıştır.
Kameralar karşısında yalandan adalet naraları atanlardan değiliz. İnsanları terör örgütüne üye olmakla da suçlamıyoruz. Kendimiz için olduğu kadar rakiplerimiz ve Türk sporu için de adil yönetim bekliyoruz. Rakibe verilmeyen penaltıyı da kabul etmiyoruz. Başakşehir ile oynadığımız maçta, tüm kamuoyunun penaltı dediği pozisyonda, VAR’dan çağrıldığı halde gitmeyen hakemi de tanıyor, biliyor ve yapılan haksızlığı kabul etmiyoruz.
Güzide rakibimiz ile yarın oynayacağımız maçta herkesi adil olmaya davet ediyoruz. Alnımızın teriyle oynatmayacağız. Gerektiğinde başkanımızın sözünün gereğini yerine getirip taş üstünde taş bırakmayız. Beşiktaş, siyah-beyaz kardeşliğinde siyaset, din, ırk, mezhep, cinsiyet ayrımı gözetmeden, insanların boynundaki siyah-beyaz bir kaşkol ile kimlik bulduğu, milyonlarca kardeşe sahip olduğu dünyanın en büyük sivil toplum örgütüdür.
Herkesi bunun bilincinde olmaya davet ediyor, Türk sporunun her branşında hakemleri, federasyonları ve federasyon yöneticilerini adil olmaya davet ediyoruz. Beşiktaş’a cephe açanlar şunu unutmasın ki, Beşiktaş ağır taştır. Beşiktaş ile uğraşanların geçmişte olduğu gibi gelecekte de sonu hüsrandır. Aslolan hayattır, hayat da Beşiktaş.”

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