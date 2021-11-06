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Beşiktaş Trabzonspor derbisi ne zaman, saat kaçta? BJK TS maçı hangi kanalda? Beşiktaş Trabzonspor ilk 11'ler

Süper Lig'de heyecan Beşiktaş Trabzonspor derbisi ile devam ediyor. Son şampiyon Beşiktaş ve lider Trabzonspor'un zorlu mücadelesi bu akşam saat 19:00'da oynanacak. İşte büyük bir merakla beklenen Beşiktaş Trabzonspor maçı ile ilgili bilgiler...

Beşiktaş Trabzonspor derbisi ne zaman, saat kaçta? BJK TS maçı hangi kanalda? Beşiktaş Trabzonspor ilk 11'ler

Beşiktaş Trabzonspor maçı için artık heyecan dorukta. Süper Lig 2021-2022 sezonunun 12. hafta maçına sahne olacak Beşiktaş Trabzonspor maçı maçı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Trabzonspor maçı 6 Kasım akşamı saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Wellington, Rıdvan, Josef, Pjanic, Alex Texeira, Larin, Ghezzal, Batshuayi

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Edgar IE, Vitor Hugo, Trondsen, Siopis, Berat, Hamsik, A. Ömür, Gervinho, Djaniny

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