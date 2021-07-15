Beşiktaş, milli futbolcu Kenan Karaman'ı transfer ettiğini resmen duyurdu. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, milli futbolcu Kenan Karaman ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kenan Karaman’a hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 15, 2021

DÜN DE 'AÇIKLANMIŞTI'

Dün yeni formasını tanıtan siyah-beyazlıların resmi internet sitesinde yapılan bilgilendirme metninde Kenan Karaman'ın adı yer almıştı. Yaklaşık 30 dakika boyunca Atiba ve Necip Uysal'la birlikte yer alan Kenan Karaman'ın ismi daha sonra silinmişti.

277 MAÇ 73 GOL 23 ASİST

Almanya'da yetişen Kenan Karaman bugüne kadar Hoffenheim, Hannover ve Fortuna Düsseldorf formalarını terletti. Bu sezon Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki futbolcu kariyerinde 277 maça çıkarken 73 gol attı, 23 de asist yaptı.