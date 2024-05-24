Beşiktaş Türkiye Kupası zaferini semtte kutlayacak!

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek kupayı 11. kez müzesine götüren Beşiktaş, zaferini taraftarıyla Beşiktaş'ta kutlayacak. Siyah-beyazlı kulüp, 25 Mayıs Cumartesi (yarın) saat 16.00'da Beşiktaş İskele Meydanı'nda kutlama düzenleneceğini açıkladı.

Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyon olarak Camiamızı ve taraftarlarımızı gururlandıran Futbol A Takımımız, yarın (25 Mayıs) saat 16.00’da Beşiktaş İskele Meydanı’nda, Başkanımız Hasan Arat ile Yönetim Kurulu Üyelerimizin de katılımıyla düzenlenecek kutlamada taraftarımızla bir araya gelecek.