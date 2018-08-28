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Beşiktaş ve Galatasaray PFDK'lık oldu

Beşiktaş Kulübü "çirkin ve kötü tezahüratı", Galatasaray ise "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

28 Ağustos 2018 Salı, 17:50:46 | Güncelleme:

Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF) Hukuk Müşavirliği'nce PFDK'ya yapılan sevk raporları şöyle;


1- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü futbolcusu SAMUEL EMEM EDUOK'un 26.08.2018 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 6/3. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.


2- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 26.08.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-ANTALYASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.


3- ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü'nün 26.08.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-ANTALYASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.


4- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 27.08.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.


5- İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu ONUR ERGÜN'ün 25.08.2018 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-ALTAY Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 26.08.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.


6- GİRESUNSPOR Kulübü'nün 25.08.2018 tarihinde oynanan GİRESUNSPOR-TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.


7- DENİZLİSPOR Kulübü'nün 25.08.2018 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR-HATAYSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.


8- HATAYSPOR Kulübü'nün 25.08.2018 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR-HATAYSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.


9- ADANA DEMİRSPOR Kulübü'nün 25.08.2018 tarihinde oynanan GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK-ADANA DEMİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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