Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "1968 ile 1976 yılları arasında formamızı giymiş, beyefendi kişiliğiyle tüm sporseverlerin sevgisini ve takdirini kazanmış efsane futbolcularımızdan Vedat Okyar'ı vefatının 11. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyoruz." denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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