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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Yönetimi, şampiyon güreşçi Nesrin Baş'a plaket verdi - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Yönetimi, şampiyon güreşçi Nesrin Baş'a plaket verdi

        Beşiktaş Kulübü İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Işıl Zeybek, Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 72 kiloda altın madalya kazanan Nesrin Baş'a plaket verdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 20:37 Güncelleme: 19.02.2024 - 20:37
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        Beşiktaş'tan Nesrin Baş'a jest
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        Beşiktaş Kulübü İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Işıl Zeybek, Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 72 kiloda altın madalya kazanan Nesrin Baş’a plaket verdi.

        Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 72 kiloda altın madalya kazanarak şampiyonluğa ulaşan Nesrin Baş’a, Beşiktaş yönetiminden plaket verildi. Müsabakadan önce sahaya gelen Baş, plaketini ve çiçeğini siyah-beyazlıların iletişimden sorumlu yönetim kurulu üyesi Işıl Zeybek’ten aldı.

        İkili daha sonra objektiflere poz verdi.

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