Beşiktaş’ın adı İranlı golcü Karim Ansarifard’la anılıyor. Transfer döneminde Burak Yılmaz’ın yanına bir golcü takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlıların, İngiltere Championship ekiplerinden Nottingham Forest forması giyen İranlı golcü Karim Ansarifard’la ilgilendiği iddia edildi. Bu futbolcuyla ilgilenen diğer kulüpler ise Alman ekibi Hamburg ve İskoçya temsilcisi Glasgow Rangers.

Kulüp menajeri Martin O’Neill, yeni sezon öncesinde yeni transferler yapmak istediklerini ancak bütçede kısıtlamaya gittiklerini belirterek, takımdaki kimi isimleri satabileceklerini açıkladı. Bu sezon Nottingham’da fazla forma şansı bulamayan 29 yaşındaki golcü, oynadığı 12 lig maçında 2 gol bulurken 2 de asist yaptı.

YILDIZI OLYMPIAKOS'TA PARLADI

Kariyerine İran’da başlayan ve Persepolis, Tractor Sazi gibi ekiplerde oynayan Karim Ansarifard, daha sonra İspanya’nın Osasuna takımına transfer oldu. Burada 1 sezon boy gösteren 29 yaşındaki futbolcu, önce Yunanistan’ın Panionios takımına, ardından da yine Yunanistan’ın Olympiakos ekibine transfer oldu. Karim Ansarifad özellikle Olmpiakos’taki performansıyla dikkat çekti. Ligde 25 maçta forma giyen golcü futbolcu, 17 gol atarken 6 da asist yaptı. Ansarifard aynı zamanda İran Milli Takımı'nda da forma giyiyor. Bugüne kadar milli formayı 74 kez giyen futbolcu, 18 gol attı.