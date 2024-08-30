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        Haberler Bilgi Spor Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi rakipleri belli oluyor! 2024 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile Beşiktaş’ın rakibi kim oldu?

        Beşiktaş'ın rakipleri belli oluyor! 2024 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile Beşiktaş'ın rakibi kim oldu?

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Lugano'yu 5-1 yenerek adını gruplara yazdırdı. Temsilcimizin muhtemel rakipleri kesinleşirken gözler ise kura çekimine çevrildi. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Monako'daki Grimaldi Forum'da yapılacak kura ile Beşiktaş'ın rakipleri belli olacak. Toplam 36 ekibin katılım sağlayacağı kurada takımlar kendi torbaları dahil olmak üzere her torbadan 2'şer takım çekecek. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile Beşiktaş'ın rakibi kim oldu? İşte Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi rakipleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2024 - 12:58 Güncelleme: 30.08.2024 - 12:58
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        Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunda mücadele edecek 36 takım netlik kazandı. Beşiktaş, play-off turu rövanş maçında Lugano'yu 5-1 yenerek lig aşamasına yükseldi. Siyah beyazlı temsilcimizin lig aşamasındaki rakiplerinin belli olacağı UEFA Avrupa Ligi kura çekimi bugün yapılacak. Bu noktada 4. torbada yer alan Beşiktaş’ın rakipleri araştırılmaya başlandı. Peki Beşiktaş’ın rakibi kim oldu? İşte Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi rakipleri ve detaylar…

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        2024-2025 UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, 30 Ağustos 2024 Cuma günü yani bugün saat 14.00'de gerçekleştirilecek.

        Monako'daki Grimaldi Forum'da yapılacak kura çekimi, UEFA'nın resmi sitesinden (uefa.tv) canlı olarak yayınlanacak.

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        BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ RAKİBİ KİM OLDU?

        Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi rakipleri saat 14.00'te çekilecek kuraların ardından belli olacak.

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        BEŞİKTAŞ HANGİ TORBADAN KURA ÇEKİMİNE KATILACAK?

        Beşiktaş, kura çekiminde 4. torbada yer alacak. Avrupa Ligi'nde değişen formatla birlikte takımlar her torbadan 2 takımla lig aşamasında mücadele edecek.

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        BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

        1. TORBA

        Roma

        Manchester United

        Porto

        Ajax

        Rangers

        Eintracht Frankfurt

        Lazio

        Tottenham

        Slavia Prag

        2. TORBA

        Real Sociedad

        AZ Alkmaar

        Braga

        Olimpiakos

        Olimpik Lyon

        PAOK

        FENERBAHÇE

        Maccabi Tel Aviv

        Ferençvaroş

        3. TORBA

        Karabağ

        GALATASARAY

        Viktoria Plzen

        Bodo Glimt

        Union Saint Gilloise

        Dinamo Kiev

        Ludogorest

        Midtjylland

        Malmö

        4. TORBA

        Athletic Bilbao

        Hoffenheim

        Nice

        Anderlecht

        Twente

        BEŞİKTAŞ

        FCSB

        RFS

        Elfsborg

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        İŞTE YENİ FORMAT

        UEFA Avrupa Ligi, bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36'şar takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenecek. Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8'er rakiple karşılaşacak. İki turnuvada da ilk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek.

        Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig etabında birbirleriyle eşleşemeyecek.

        Liglerde 9-24. sırayı alan ekipler ise play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. Play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek. İlk maçların 25-26 Eylül'de oynanacağı Avrupa Ligi'nin final karşılaşması, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak.

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        36 TAKIMLI LİG MAÇLARI NASIL OYNANACAK?

        - Takımlar katsayı puanına göre 4 torbaya ayrılacak

        - Takımlar kendi torbası da dahil olmak üzere 2'şer takımla eşleşecek

        - Toplamda 8 farklı takıma karşı mücadele edecek ekipler; bu müsabakaların 4'ünü evinde, 4'ünü deplasmanda oynayacak

        - 8 hafta sonunda ligi ilk 8'de bitiren takımlar son 16 turuna yükselecek

        - Ligi 9 ile 24. sıralarda tamamlayan ekipler, iki ayaklı play-off oynayacak. Bu eşleşmenin galipleri, ligi ilk 8'de bitiren takımlar ile son 16 turuna çıkacaklar.

        - 25 ile 36. sıralardaki takımlar için grup aşamasındaki gibi bir alt kupadan yola devam etme şansı olmayacak ve bu takımlar Avrupa'ya veda edecek

        - Son 16 turundan itibaren iki ayaklı eleme usulü karşılaşmalar devam edecek

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