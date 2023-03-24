Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Nathan Redmond, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Redmond'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: "Genel atmosferimiz şu anda çok iyi. Birçok arkadaşımız milli takımda, daha az kişiyle antrenman yapıyoruz ama idman şiddetimiz aynı şekilde devam ediyor. Önümüzdeki haftaki derbi maçına hazırlanıyoruz. Valerien Ismael döneminde buraya geldim. Southampton'da tek başıma idman yaptığım dönemler oldu gelmeden önce. Buraya geldiğimde yüzde yüz hazır değildim. Ama bunun üzerine koyarak devam ettim. Şu an 4-5 ayın sonunda daha iyi duruma geldim. Bu da benim öz güvenime ve formuma yansıdı"

"SOL KANAT DOĞAL MEVKİM" "Farklı mevkiilerde kariyerim boyunca oynadım. Bu biraz hoca kararına göre değişen bir şey. 10 numarada, forvette oynadım. Sol kanat doğal mevkim. Farklı mevkilerde oynamak önemli. Önemli olan da bunun sonucunda katkı sağlamak"

"F.BAHÇE MAÇINI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM" "İlk Fenerbahçe maçında 11 başlamıştım. İlk 11 başlamak veya sonradan girmekten ziyade katkı vermek önemli. Maç hakkında çok fazla şey duydum ve maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Ancak dediğim gibi asıl önemli olan katkı vermek"

"DELE ALLI TAKIMA KATKI YAPABİLİR" "Dele Alli'yi uzun süredir tanıyorum. Yapabileceklerini biliyorum. Ancak günün sonunda benim ne düşündüğüm değil, hocamızın tercihleri belirleyici oluyor. Onun çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ve benim çok yakın bir arkadaşım. Takıma hala katkı yapabileceğini düşünüyorum."

AYRILIK SORUSUNA CEVAP Beşiktaş'ta devam edip etmeyeceği de sorulan Redmond, "Henüz bu konuyla ilgili bir şey düşünmedim. Sezonu elimizden gelen en iyi şekilde bitirmeyi hedefliyoruz. Elimizden geldiğince puanlar alarak maçlar kazanarak sezonu bitirme hedefindeyiz. Sezon sonunda bu konuyu düşünecek profesyoneller zaten var" dedi.