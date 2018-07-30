Beşiktaş’ın kadrosuna kattığı golcü futbolcu Umut Nayir, kulübün sosyal medya yayınına katıldı.
Çok heyecanlı ve mutlu olduğunu belirterek sözlerine başlayan Nayir, “Duygularımı tarif etmem zor çünkü hayalimin gerçekleştiğini söyleyebilirim. İnşallah güzel günler göreceğiz. Transfer sürecim biraz uzadı. Osmanlıspor’la devam eden bir sözleşmem vardı. Benim tarafımdan tek taraflı bir fesih vardı. Beşiktaş’tan teklif gelince diğer teklifleri düşünmedim zaten. Mutluyum. Türkiye’nin en köklü kulübüne geldim. Gerek yapısı gerek gelenekleriyle. Her Türk oyuncunun hayali böyle tribünler önünde oynayabilmektir. Aşırı derecede mutluyum. Böyle camialarda oynamak da sorumluluk gerektiriyor. Bunun altından kalkacağım. Alt lig biraz daha mücadele gücü ön planda olan bir lig. Burası için kendimi hazır hissediyorum. Kendime güveniyorum. Yakın vadede bu formaya layık olduğumu göstermek için çalışacağım” dedi.
"CENK TOSUN ÇOK ÖNEMLİ BİR ÖRNEK"
Futbol zekasına çok güvendiğini söyleyen Umut Nayir, “Öncelikle kendimde en güvendiğim özellik futbol aklım. Futbol zekama güveniyorum ve bu yönde farklı olduğumu düşünüyorum. Dolu tribünler önünde oynamak coşkumu da artırıyor. Şenol Güneş’le çalışmak benim için ayrı bir heyecan. Benim mevkiimde oynayanlara bakıldığında Şenol Güneş’in yaptıkları da ortada. Yakın geçmişte Cenk Tosun örneği var.
Hocam beni transfer sürecimde de aramıştı, güzel şeyler söyledi. Onun tembihlerini dinleyerek kendimi daha da üst seviyeye çıkarmak istiyorum. Yakın geçmişteki Cenk Tosun örneği herkesin dilinde. Bana da birçok mesaj o yönde geldi. Ben kendi hikayemi yazmak istiyorum ama Cenk Tosun da önümde çok iyi bir rol model. Her futbolcunun hayali olabilecek Premier Lig’e gitti. Benim de hedefim bir üst seviyeye çıkmak” açıklamasını yaptı.
Beşiktaş formalı fotoğrafının sosyal medyada yer almasının üzerine konuşan Umut Nayir, “Güzel bir fotoğraf. Beşiktaş formasının olması insanların hoşuna gitmiştir. Yanlış hatırlamıyorsam halı saha maçında oldu. Herkes tuttuğu takımın formasını giyerdi. O dönemde uzun boyumdan dolayı Zlatan diyorlardı. Ama tabii uzun boylu olduğum için bunu söylüyorlardı. Futbola lise 2 ya da lise 3’ün sonlarına doğru başlamıştım. Futbola başladıktan sonra eğitim temelim sağlam olduğu için, sınavlara girdim. Ankara Hukuk Fakültesi’ne başladım. Derslere devam zorunluluğu olduğu için kolay oldu. 2011’de girdim. 7 sene oldu ama bakalım belki Ankara’dan İstanbul’a bir yatay geçiş olabilir.
Böyle önemli bir camiada oynayıp eğitim olarak da iyi bir eğitimle belki geriden gelenlere örnek olabilirim. Gol atmayı hayal ediyorum. Statta isminin duyulması harika bir duygu. Beşiktaş taraftarı için tanımlama yapmaya gerek yok, çünkü dünyanın gündeminde olan, dünyaca tanınan bir taraftar topluluğu. Böyle köklü bir camianın böyle bir desteği çok önemli. Benfica maçını hatırlıyorum. 3-0’dan sonra takımı tribünlere çağırmak çok önemliydi. Geçen sene 4. olmuştu takım, bu sene yeni bir sayfa açıyoruz. Şampiyon olarak kadrolarda yerimi almak istiyorum” diyerek sözlerini tamamladı.
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