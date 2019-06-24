Takımın maaş ve yaş ortalamasını düşürmeyi hedefleyen Beşiktaş'ta ayrılacak futbolcular da yavaş yavaş netleşmeye başladı. TRT Spor'un haberine göre; yönetim, Lens, Quaresma, Medel ve Roco’ya gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

En yüksek maaşı alan Domagoj Vida’nın takımda kalması bekleniyor. Hırvat futbolcu için 12 Milyon euro’nun altındaki teklif değerlendirilmeyecek.

Orta saha için arayışlarına devam eden Beşiktaş, Azubuike konusunda yeniden görüşmeler yapacak. Bonservisi Mısır ekibi Pyramids’de olan Nijeryalı futbolcu, geçen sezon Çaykur Rizespor'da forma giydi. 22 yaşındaki futbolcunun bonservisi için 2 Milyon euro isteniyor.

Mısır ekibi, Beşiktaş’ın 1 milyon 250 bin euro’luk teklifini değerlendiriyor.

Siyah Beyazlı yönetim, yapacağı görüşmeler sonrasında bu transferi resmiyete dökmeye hazırlanıyor.