        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş’ta Hyeon-gyu Oh gollerine devam ediyor - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş’ta Hyeon-gyu Oh gollerine devam ediyor

        Beşiktaş'ın, Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada takımının üçüncü golünü atan Hyeon-gyu Oh, siyah-beyazlı formayla çıktığı 5. maçta 4. kez gol sevinci yaşadı.

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 22:42
        Beşiktaş'ta Hyeon-gyu Oh rüzgarı!

        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Beşiktaş, konuk ettiği Çaykur Rizespor’u 4-1 yendi.

        Siyah-beyazlıların golleri 26. dakikada Murillo, 38. dakikada Salih Uçan, 42. dakikada Hyeon-gyu Oh ve 80. dakikada Kartal Kayra’dan geldi.

        Siyah-beyazlı takıma transfer olduktan sonra Süper Lig’de çıktığı 4 maçın 3’ünde fileleri havalandırmayı başaran Oh, kupayı da boş geçmedi.

        Türkiye Kupası’nda da ilk kez boy gösteren 24 yaşındaki futbolcu, Rizespor mücadelesinde bulduğu golle 5 karşılaşmada 4 gole ulaşmış oldu.

