Besinlerin gücü: Cilt sağlığını destekleyebilecek 10 yiyecek

10. KİMÇİ

Kimchi(kimçi), lahananın yanı sıra soğan, turp, havuç ve salatalık gibi diğer malzemelerle yapılan bir tür fermente mezedir. Amerika Tarım Bakanlığı’na göre bu yiyecek, A ve C vitamini de dahil olmak üzere optimal cilt sağlığı için gerekli olan probiyotikler ve besinler açısından zengindir.