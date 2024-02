Besinlerin gücü: Cilt sağlığını destekleyebilecek 10 yiyecek

Mikroorganizmalar dergisinde 2021’de yayınlanan araştırmaya göre, cilt ve bağırsak sağlığı birbiriyle bağlantılıdır ve sağlıksız bağırsak gibi sorunları içeren akne ve sedef hastalığı gibi cilt hastalıklarının önlenmesinde bağırsak sağlığına iyi gelen kimçi tüketilmesi cilt sağlığını destekleyebilir.

