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Örnek verecek olursak eğer birey gece 4.00 da uyuyorsa en son 00.00-01.00 arası bir şey yemelidir. Önemli olan kişinin yatmadan 3-4 saat önce yemekle ilişkisini kesmesi, midesini dinlendirmesi ve yatana kadar su tüketimini ihmal etmemesidir.