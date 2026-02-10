Best Brands Grup Enerji borsada ne zaman işlem görecek?
Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş. halka arz kapsamında 5-6 Şubat tarihleri arasında talep topladı. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından, halka arz sonuçlarına göre, kişi başına 68 lot (999 TL) dağıtım yapıldı. 14,70 TL hisse fiyatıyla halka arz edilen şirket 54 milyon 578 bin 570 lot dağıtımında bulundu. Peki, Best Brands Grup Enerji borsada ne zaman işlem görecek? İşte Best Brands Grup Enerji'nin BESTE BIST kodu ile Ana Pazar'da işlem göreceği tarih...
Best Brands Grup Enerji halka arz sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Halka açıklık oranı yüzde 29 olan şirketin halka arz büyüklüğü 802 milyon TL olarak açıklandı. Katılım endeksine uygun işlem görecek Best Brands'ın borsada işlem göreceği tarih belli oldu. Peki, "Best Brands Grup Enerji borsada ne zaman işlem görecek? BESTE kaç lot verdi?" İşte Best Brands Grup Enerji borsada işlem görmeye başlayacağı tarih...
BEST BRANDS NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Best Brands 11 Şubat Çarşamba günü Ana Pazar'da BESTE Bist kodu ile işlem görecek.
BEST BRANDS GRUP ENERJİ KAÇ LOT VERDİ?
Best Brands halka arz sonuçları açıklandı. Firma kişi başına 999 TL değerinde 68 lot verdi. Firmanın halka arzına 796 bin 578 kişi katıldı.
BEST BRANDS KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Best Brands’in katılım endeksine uygun.
BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM HİSSE FİYATI
Firmanın hisse fiyatı 14,70 TL olarak belirlendi.
BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM DİĞER HALKA ARZ DETAYLARI
Halka açıklık: Yüzde 34
Halka arz büyüklüğü: 802 milyon TL
T1-T2 bakiyesi kullanılabilir
30 gün fiyat istikrarı planlanmaktadır.
1 yıl ortak satışı yapılmayacak.
1 yıl ihraççı satışı yapılmayacak.