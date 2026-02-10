Best Brands Grup Enerji halka arz sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Halka açıklık oranı yüzde 29 olan şirketin halka arz büyüklüğü 802 milyon TL olarak açıklandı. Katılım endeksine uygun işlem görecek Best Brands'ın borsada işlem göreceği tarih belli oldu. Peki, "Best Brands Grup Enerji borsada ne zaman işlem görecek? BESTE kaç lot verdi?" İşte Best Brands Grup Enerji borsada işlem görmeye başlayacağı tarih...