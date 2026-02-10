Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Best Brands Grup Enerji borsada ne zaman işlem görecek? BESTE Best Brands kaç lot verdi?

        Best Brands Grup Enerji borsada ne zaman işlem görecek?

        Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş. halka arz kapsamında 5-6 Şubat tarihleri arasında talep topladı. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından, halka arz sonuçlarına göre, kişi başına 68 lot (999 TL) dağıtım yapıldı. 14,70 TL hisse fiyatıyla halka arz edilen şirket 54 milyon 578 bin 570 lot dağıtımında bulundu. Peki, Best Brands Grup Enerji borsada ne zaman işlem görecek? İşte Best Brands Grup Enerji'nin BESTE BIST kodu ile Ana Pazar'da işlem göreceği tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2026 - 19:19 Güncelleme: 10.02.2026 - 19:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Best Brands Grup Enerji halka arz sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Halka açıklık oranı yüzde 29 olan şirketin halka arz büyüklüğü 802 milyon TL olarak açıklandı. Katılım endeksine uygun işlem görecek Best Brands'ın borsada işlem göreceği tarih belli oldu. Peki, "Best Brands Grup Enerji borsada ne zaman işlem görecek? BESTE kaç lot verdi?" İşte Best Brands Grup Enerji borsada işlem görmeye başlayacağı tarih...

        2

        BEST BRANDS NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

        Best Brands 11 Şubat Çarşamba günü Ana Pazar'da BESTE Bist kodu ile işlem görecek.

        3

        BEST BRANDS GRUP ENERJİ KAÇ LOT VERDİ?

        Best Brands halka arz sonuçları açıklandı. Firma kişi başına 999 TL değerinde 68 lot verdi. Firmanın halka arzına 796 bin 578 kişi katıldı.

        4

        BEST BRANDS KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

        Best Brands’in katılım endeksine uygun.

        5

        BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM HİSSE FİYATI

        Firmanın hisse fiyatı 14,70 TL olarak belirlendi.

        6

        BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM DİĞER HALKA ARZ DETAYLARI

        Halka açıklık: Yüzde 34

        Halka arz büyüklüğü: 802 milyon TL

        T1-T2 bakiyesi kullanılabilir

        30 gün fiyat istikrarı planlanmaktadır.

        1 yıl ortak satışı yapılmayacak.

        1 yıl ihraççı satışı yapılmayacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, gözyaşlarını tutamadı
        Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, gözyaşlarını tutamadı
        Macron: ABD artık şüphe yaratıyor
        Macron: ABD artık şüphe yaratıyor
        10 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        10 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        "Beni motive ediyor"
        "Beni motive ediyor"
        Cinayetten 3 ay önce ölümle tehdit!
        Cinayetten 3 ay önce ölümle tehdit!
        2025'te büyükbaş hayvan sayısı yüzde 4,3 arttı
        2025'te büyükbaş hayvan sayısı yüzde 4,3 arttı
        Güneş patlamaları neden arttı?
        Güneş patlamaları neden arttı?
        20 yıl önce Bilecik'te 3 kişi kaybolmuştu... Vahşet çiftliği!
        20 yıl önce Bilecik'te 3 kişi kaybolmuştu... Vahşet çiftliği!
        Önce çarptılar sonra saldırdılar!
        Önce çarptılar sonra saldırdılar!
        Tüm dünyada konuşuldu
        Tüm dünyada konuşuldu
        Süper Lig'de zirve ile dip arasında uçurum!
        Süper Lig'de zirve ile dip arasında uçurum!
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı