Beste Açar, 2022 yılında organizatör ve menajer Evren Bölek ile evlenmişti. Açar, geçtiğimiz yıl da soyadından 'Bölek'i kaldırarak, ayrıldığını duyurmuştu. Açar'ın, Bölek'ten boşanmadan İsmail Aslan ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

REKLAM

Beste Açar, Evren Bölek'in bu sözlerine sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Açar, şunları söyledi: 2022 yılında çok yanlış olduğunu anladığım bir evlilik yaptım. Eve, onun benden önceki borçları için sürekli gelen hacizleri ödemek zorunda kaldığım, en son eski eşine nafaka borcunu bile ödediğim, şu anda savcılıkta eski eşinin dahi dolandırıcılık suç duyurusu açtığı şahıs, benden bir buçuk yıldır istediği her gün miktarı değişen 6 sıfırlı rakamları ödemeyi kabul etmediğim için, en son geçen hafta, "Bana 1 milyon 750 bin TL ödersen boşanırım yoksa 10 sene seviyorum ayrılmıyorum der ya da basın yoluyla her türlü iftirayı atarım" diyen bu adama, avukatım tazyik hapsi cezası çıkartmak için savcılığa başvuruda bulunmuştur. Bu son iftiraları daha önceki tedbir kararına da uymadığı için Türk mahkemelerinin gereği çok kısa sürece yapacağına sonsuz inanıyorum. Ona ne kadar iftira, kötülük düşünürse düşünsün 1 lira daha vermeyeceğim. Tam işim ile ilgili güzel şeylerle gündeme gelmişken onun suç ortaklarını çok iyi biliyorum ve eminim bunu sizler de tahmin edebilirsiniz. 28 Şubat 2025'te ben hayatımda reddedemeyeceğim güzellikte bir ilişkiye başladım ve Allah katında evlendim ve ölene kadar onu seveceğim, o benim bu dünyada ve ahirette arayacağım tek eşimdir. Geçmiş hatam yüzümden bu kadar boşanmama tehdidiyle, yıllarca haraç isteyen bir adam tarafından süründürülme korkusuyla, belki de bir daha bulamayacağım bu mutluluğuma engel olamazdım. Ben ülkemin hukukuna, savcılarına, hakimlerine ve en çok da bana inanan beni sevenlerime güveniyorum. En çok da tekrar görüşme, bayılma senaryolarını ağzım açık okudum. Çünkü ondan kurtulduğum günü ikinci doğum günüm gibi hissetmiştim. 1,5 yıldır ne yüzünü ne sesini duymadığım, avukatlar aracılığıyla her seferinde benden milyonlarca haraç isteyen biridir.

4 KEZ EVLENDİ

Beste Açar, ilk evliliğini şarkıcı Tayfun Duygulu ile yapmıştı. İkili, bir yıl sonra boşanmıştı. Beste Açar, ardından Onur Berberoğlu ile evlenip bir çocuk sahibi olmuştu. Bu evliliğinde de mutluluğu bulamayan Açar, 2011’de Engin Havaron ile nikâh masasına oturmuş ve ikinci oğlunu dünyaya getirmişti.