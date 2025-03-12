Beste Açar, yeni sevgilisiyle babasının mezarlığına gitti
Beste Açar, yeni sevgilisi İsmail Aslan ile babası Kayahan'ın Kanlıca'daki mezarını ziyaret etti
Beste Açar'ın yalnızlığı uzun sürmedi. Açar, geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisi İsmail Aslan ile fotoğrafını paylaşarak, yeni birlikteliğini duyurmuştu.
Beste Açar, önceki gün de babasının Kanlıca'daki kabrini ziyaret ettiği anlara dair bir paylaşımda bulundu.
"Geldik" notuyla fotoğraf yayınlayan Beste Açar'a sevgilisi İsmail Aslan da eşlik etti.
Müzisyen Kayahan, 3 Nisan 2015'te kanser nedeniyle vefat etmişti.