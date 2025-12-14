Habertürk
        Haberler Magazin Beste Kökdemir ile oğlu Kai Güneş'ten anne - oğul pozu

        Beste Kökdemir'den bebeği ile yeni fotoğraf

        Geçtiğimiz haftalarda oğlu Kai Güneş'i kucağına alarak anne olmanın sevincini yaşayan Beste Kökdemir'den bebeğiyle yeni fotoğraf paylaştı

        Giriş: 14.12.2025 - 14:24 Güncelleme: 14.12.2025 - 14:24
        Anne - oğul pozu
        4 Temmuz'da Fazlı Erdinç Çatak ile nikâh masasına oturan Beste Kökdemir, düğünlerinde ilk çocuklarını beklediklerini açıklamıştı. Çift, geçtiğimiz haftalarda Kai Güneş adını verdikleri oğullarına kavuşmuştu.

        Oğlunun yüzünü göstermeyi tercih etmeyen Beste Kökdemir, kucağında oğlu ile çektirdiği fotoğrafını "Kalbim..." notuyla yayımladı.

