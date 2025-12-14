Beste Kökdemir'den bebeği ile yeni fotoğraf
Geçtiğimiz haftalarda oğlu Kai Güneş'i kucağına alarak anne olmanın sevincini yaşayan Beste Kökdemir'den bebeğiyle yeni fotoğraf paylaştı
14.12.2025
4 Temmuz'da Fazlı Erdinç Çatak ile nikâh masasına oturan Beste Kökdemir, düğünlerinde ilk çocuklarını beklediklerini açıklamıştı. Çift, geçtiğimiz haftalarda Kai Güneş adını verdikleri oğullarına kavuşmuştu.
Oğlunun yüzünü göstermeyi tercih etmeyen Beste Kökdemir, kucağında oğlu ile çektirdiği fotoğrafını "Kalbim..." notuyla yayımladı.
