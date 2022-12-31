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Bestemsu Özdemir kimdir, kaç yaşında ve nereli? (O Ses Türkiye konuğu)

O Ses Türkiye yılbaşı programı için heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. Bu özel günde ekranlara gelecek programda ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir de performans sergileyecek. İşte, Bestemsu Özdemir'in hayat hikayesine ilişkin bilgiler...

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  • Bestemsu Özdemir kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bestemsu Özdemir evli mi ve hangi dizilerde oynadı? (O Ses Türkiye konuğu)

    Yılbaşı gecesinin en çok ilgi çeken eğlence programlarından biri olan O Ses Türkiye'de yıldızlar geçidi yaşancak. Birbirinden ünlü isimlerin misafir olacağı programda Bestemsu Özdemir de birbirinden güzel şarkılar seslendirecek. İşte, O Ses Türkiye yılbaşı konuğu Bestemsu Özdemir hakkında bilgiler...
  • Bestemsu Özdemir kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bestemsu Özdemir evli mi ve hangi dizilerde oynadı? (O Ses Türkiye konuğu)

    BESTEMSU ÖZDEMİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

    Bestemsu Özdemir 20 Nisan 1992'de İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Erzincanlı olan Bestemsu Özdemir, 2,5 yaşında anne ve babasının babasının boşanmasının ardından anneannesi ile Ankara'da yaşadı. Daha sonra annesinin yanına İstanbul'a döndü ve Saint Benoît Fransız Lisesi'nde öğrenim gördü. Üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümünde tamamladı.
  • Bestemsu Özdemir kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bestemsu Özdemir evli mi ve hangi dizilerde oynadı? (O Ses Türkiye konuğu)

    Bir ajansa kaydolan Özdemir, Mavi için modellik yaptı, kısa bir süre sonra modelliği bıraktı. Menajer Cem Tatlıtuğ ile tanışmasının ardından oyunculuk eğitimi aldı ve ilk oyunculuk deneyimini 2012 yılında rol aldığı Araf Zamanı ve Sakarya Fırat dizileri ile edindi. Kara Para Aşk, Analar ve Anneler, Meryem ve Ege'nin Hamsisi, Tabula Rosa, Biz Size Döneriz ve Güvercin gibi projelerde rol aldı.
  • Bestemsu Özdemir kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bestemsu Özdemir evli mi ve hangi dizilerde oynadı? (O Ses Türkiye konuğu)

    BESTEMSU ÖZDEMİR DİZİLERİ VE FİLMLERİ

    2022- Gecenin Ucunda (Serra)

    2021- İkimizin Sırrı (Ece Kaya) (TV Dizisi)

    2020-2021 Akrep (Selma) (TV Dizisi)

    2019 – Güvercin (İpek) (TV Dizisi)

    2018 – Ege'nin Hamsisi (TV Dizisi)

    2018 – Baba Nerdesin Kayboldum (Fulya)(Sinema Filmi)

    2017 – Meryem (Beliz) (TV Dizisi)

    2017 – Kırlangıç Fırtınası (TV Dizisi)

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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