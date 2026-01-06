Beton blok taşıyan TIR, alt geçitte sıkıştı

Kastamonulu esnafın kardan heykelleri beğeni topluyor

Kastamonunun Azdavay ilçesinde 11 yıldır kardan heykeller yapan esnaf, bu yıl "gülen adamlar" heykeli yaptı. Azdavaydaki Şehitler Gaziler Parkında 11 yıldır kardan yaptığı heykellerle tanınan esnaf Tacettin Kömür, bugüne kadar Atatürk, koltukta oturan insanlar, Azdavayın yöresel kıyafetli kadınları, sırtında top mermisi taşıyan Seyit Onbaşı, Nasreddin Hoca gibi çok sayıda heykel yaptı. (AA)