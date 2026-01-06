Habertürk
        Haberler Gündem Beton blok taşıyan TIR, alt geçitte sıkıştı

        Beton blok taşıyan TIR, alt geçitte sıkıştı

        Erzurum'da beton blok taşıyan TIR, alt geçitte sıkıştı. TIR'ı kurtarmak için çalışma başlatılırken, trafik akışı tek şeritten sağlanıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 18:57 Güncelleme: 06.01.2026 - 18:57
        Olay, merkez Yakutiye ilçesindeki İpekyolu Köprülü Kavşağında meydana geldi.

        Beton blok taşıyan bir TIR, alt geçitte sıkıştı. Yükün yüksekliğini göz önünde bulundurmayan sürücünün dikkatsizliği sebebiyle alt geçidin ortasına kadar giden TIR, sıkışarak ilerleyemedi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Yolun sağında sıkışan TIR’ı kurtarmak için çalışma başlatılırken trafik tek şeritten kontrollü olarak verildi. Ekiplerin uğraşları sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan TIR, yoluna devam etti.

        Fotoğraf: DHA

