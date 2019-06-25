Her ne kadar çabuk kirlense de beyaz spor ayakkabılar her sezonun vazgeçilmezi... Sıcak havalar gelince hepimizin dört elle sarıldığı spor ayakkabıları, temiz tutmak da bu nedenle oldukça önemli. Özellikle de hem görüntü hem de içinde oluşabilecek bakteri ve kötü kokuları önlemek için ayakkabılarınızı sık sık temizlemelisiniz. Peki beyaz ayakkabı temizlemenin en etkili yolları nelerdir? İşte beyaz ayakkabılarınızı ilk günkü haline dönüştürecek tarifler...

KARBONAT

İlk olarak spor ayakkabınızın bağcıklarını çıkarın ve çamaşır makinesinde yıkayın. İsterseniz sabun yardımıyla bağcıklarınızı elinizle de yıkayabilirsiniz. Ardından sabun, karbonat ve su karışımını bir kapta hazırlayın. Bulaşık sabunu en etkili çözümü almanızı sağlayacaktır. Ardından ayakkanınızın iç ve dış kısmını bir diş fırçası yardımıyla iyice ovun. Ardından ayakkabınızı iyice durulayınız. Fazla ıslaklığı bir havlu yardımıyla alabilirsiniz. Ardında tamamen kuruması için ayakabınızı güneş gören bir yerde bekletiniz.

BEYAZ SİRKE

Beyaz sirke, temizlik için geleneksel fakat etkili bir malzemedir. Özellikle ayakkabıların tabana yakın olan lastik kısımlarını birkaç damla sirke yardımıyla temizleyebilirsiniz.

SIVI ŞAMPUAN

Spor ayakkabı temizliğinde en pratik ve işe yarar yöntem sabun ve eski bir diş fırçasıdır. Ayakkabınızda bir yağ lekesi var ise ve bunu çıkartmak istiyorsanız önce temiz bir kıyafet parçası ya da eski bir diş fırçası bulun. Elinizdeki en yumuşak şampuandan biraz dökün sonra sıcak su yardımıyla iyice lekeyi ovun. Çıktığını göreceksiniz.

ASETON

Ayakkabınızın lastik kısmındaki kiri, aseton yardımıyla kolayca temizleyebilirsiniz. Bunun için sünger ve diş fırçasını kullanabilrisiniz. Aseton ile beyaz ayakkabılarınız yeni alınmışcasına parlayacak.