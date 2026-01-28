Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Beyaz örtüyle kaplanan Polat Gölü havadan görüntülendi

        Beyaz örtüyle kaplanan Polat Gölü havadan görüntülendi

        Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan ve halk arasında 'nazar boncuğu' olarak bilinen Polat Gölü buz tuttu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 16:10 Güncelleme: 28.01.2026 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'ın 'nazar boncuğu' dondu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzincan'ın İliç ilçesindeki Polat Gölü, kar yağışıyla buz tutarak beyaza büründü.

        Boyalık ile Hasanova köyleri arasında yer alan, 350 metre çapında dairesel yapısıyla dikkati çeken göl, kar yağışı ve dondurucu soğukların etkisiyle buz tuttu.

        Karlı Munzur Dağları manzarası arasında saklı kalan göl, dronla görüntülendi.

        İliç Belediye Başkanı Mehmet Elçi, görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak, "Munzur Dağları'nın manzarası içinde, İliç Barajı ve Aydınlık Kanyon'a komşu bu güzel gölümüz, doğanın bize sunduğu en özel duraklardan biri olarak keşfedilmeyi bekliyor. Her mevsim ayrı güzel, her karede ayrı huzur" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Türkiye'nin en uzun nehri dondu: Üzerinde eskimo usülü balık avladılar

        Sivas'ta bir vatandaş, Türkiye'nin en uzun nehri olan ve buz tutan Kızılırmak'ta balık avladı. Eskimo usulü buzu kıran ve balık avlayan vatandaş, en lezzetli balıkların bu dönemde olduğunu söyledi.(İHA)

        #Polat Gölü
        #Erzincan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Çiçek yüzünden kadın ortağını dövdü! Tahliye edildi!
        Çiçek yüzünden kadın ortağını dövdü! Tahliye edildi!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde