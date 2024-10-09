Beyaz perdeden oyun dünyasına: Film severler için mutlaka oynanması gereken 10 video oyunu!

Filmlerden uyarlanan video oyunları genellikle kaynak materyalin büyüsünü yakalamakta zorlanır. Ancak, bazı oyunlar hem filmlere sadık kalmayı başarır hem de kendi başlarına harika birer yapım olarak öne çıkar. Bu oyunlar, sadece film severlerin değil, aynı zamanda oyun dünyasının da takdirini kazanarak unutulmaz deneyimler sunar. İşte detaylar!