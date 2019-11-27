ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Beyaz Saray'da dün kısa süreli 'uçak' paniği yaşandı.

Beyaz Saray'ın hava sahasını kontrol eden radar sisteminde görülen bir cisim küçük uçak zannedilince, başkanı korumakla görevli Gizli Servis Beyaz Saray'ı alarma geçirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre Beyaz Saray'a giriş çıkışlar kapatılırken, bina çevresindeki siviller de bölgeden tahliye edildi.

Acil durumlar için Andrews Hava Üssü'nde hazır bekletilen savaş uçakları da olası bir müdahale için hemen havalandı.

Cismin radardan kaybolması üzerine alarm durumu kaldırıldı.

Yetkililer, radarda görülen cismin büyük olasılıkla bir kuş sürüsü ya da insansız hava aracı olduğunu öngördüklerini açıkladı.