Dizinin senaryosu 2000 yılında Jeffrey Toobin'in kaleme aldığı 'A Vast Conspiracy' kitabından uyarlanacak. Önümüzdeki yıl düzenlenecek başkanlık seçimlerinin kampanya sürecinde, 27 Eylül 2020'de ilk bölümü yayınlanacak dizide Lewinsky'yi ABD'li oyuncu Beanie Feldstein canlandıracak, ancak Bill Clinton ile eşi Hillary Clinton'ı kimin canlandıracağı açıklanmadı.

FX'te yayınlanacak 'Impeachment: American Crime Story'nin yapımcılarından biri ise Beyaz Saray'daki seks skandalının başrolü, o dönem 22 yaşında olan Monica Lewinsky...

46 yaşındaki Lewinsky, ilk önce yapımcılık konusunda istekli olmadığını hatta biraz korktuğunu belirterek, "Ancak yapımcı Ryan Murphy'yle yediğim yemek sonrasında ikna oldum" derken, insanların yıllardır kendisine 'Hikayeni anlat' dediğini belirterek, "Yaşadığım toplumun benim gibi yıllarca susturulmuş insanlara sesini yükseltme hakkı verdiği için kendimi çok şanslı hissediyorum" dedi.

Beyaz Saray'a 1995 yılı Ekim ayında stajyer olarak giren Monica Lewinsky, dönemin ABD Başkanı Bill Clinton ile yaşadığı uygunsuz ilişkinin ortaya çıkması ile bir anda tüm dünyanın tanıdığı bir isim haline gelmişti. Skandal üzerine açılan ve özel savcı Kenneth Starr'ın soruşturmasını tamamlandığı 1998 yılında, basına yansıyan 456 sayfalık savcılık raporu, yaşanan skandalı tüm detayları ile kamuoyu önüne çıkarmıştı.