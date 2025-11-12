Beyaz Saray'dan Demokratlara Epstein tepkisi

Beyaz Saray, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in e-postalarında yer alan ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili iddiaları kamuoyu ile paylaşan Demokratlara tepki gösterdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Trump'ın Epstein ile ilişkisine dair yazışmaları gündeme taşıyan Demokratların iddiasını reddetti.

Leavitt, Trump'ın, Epstein'in kurbanlarından biri hakkında bilgi sahibi olduğu iddiasını yayımlayan Demokratların tek amacının "siyasi puan toplamak" olduğunu savundu.

Epstein'e ait söz konusu e-postaların Trump'ın yanlış bir şey yaptığına dair "hiçbir şeyi kanıtlamadığını" söyleyen sözcü, "Demokratların amacı Başkan'ı karalamaktır ve bunlar kötü niyetli çabalardır." dedi.

Demokratları "sahte bir hikaye yaratmak için liberal medyayı" kullanmakla suçlayan Leavitt, e-postalarda atıfta bulunulan "isimsiz kurbanın", "Başkan Trump'ın hiçbir suça karışmadığını söyleyen Virginia Giuffre olduğunu" iddia etti.

Demokratların sadece gündemi değiştirmek için bu tür adımları attığını savunan Beyaz Saray Sözcüsü, Trump'ın, "Giuffre dahil kadın çalışanlarına tacizde bulunduğu için Jeffrey Epstein'i yıllarca önce kulübünden attığını" ifade etti.

ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesinin Demokrat üyeleri, Epstein'in, kız arkadaşı Ghislaine Maxwell ve yazar Michael Wolff'a gönderdiği e-postaları yayımlamıştı. Söz konusu yazışmalarda, Epstein'in 2011'de Maxwell'e gönderdiği bir e-postada, Trump'ın, kendisinin evinde adı gizlenen mağdurlardan birisiyle "saatlerce vakit geçirdiği" iddiası yer almıştı. Trump'tan, Epstein iddiasına yanıt Öte yandan ABD Başkanı Trump, konuyla ilgili Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Demokratların "dikkat dağıtmaya" çalıştığını savundu. Trump, "Demokratlar Jeffrey Epstein hilesini, özellikle de en son başarısızlıkları olan hükümetin kapanmasından dikkatleri başka yöne çekmek için kullanıyorlar." ifadesine yer verdi. Hükümetin uzun süreli kapalı kalmasından Demokratları suçlayan Trump, Epstein konusunun Demokratlar tarafından "suçlarını örtmek" için gündeme yeniden getirildiğini kaydetti. Jeffrey Epstein olayı En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu. Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.