AA

Beyaz Saray, Erdoğan ile Trump arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Başkan Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tip koronavirüs salgınının (Kovid-19) ardından küresel ekonominin yeniden normale dönmesi ve canlandırılması sürecini ele aldı." ifadesine yer verildi.

İki liderin, kritik ikili ve bölgesel meseleleri de değerlendirdiği aktarılan açıklamada, "Başkan Trump, Libya'ya yabancı müdahalesinin kötüleşmesine ilişkin endişesinin ve hızla çatışmaların azaltılması ihtiyacının altını çizdi." değerlendirmesi yapıldı.

Erdoğan ile Trump'ın, Suriye'deki çatışmaya acil siyasi bir çözüm bulunması ve ülke geneline insani yardımların ulaştırılabilmesi gerekliliğini de yeniden teyit ettiği vurgulandı.