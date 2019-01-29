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ABD yönetimi, Venezuela'nın "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığı muhalif lider Juan Guaido'nun, ABD'de bulunan Venezuela'ya ait varlıkların kontrolünü sağladığını bildirdi.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD'de bulunan Venezuela'ya ait tüm varlıkların Guaido'nun kontrolüne geçtiği kaydedildi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın 23 Ocak'ta Guaido'yu resmen tanıdığı hatırlatılan açıklamada, Nicolas Maduro yönetiminin ABD nezdinde artık meşruiyetinin kalmadığı belirtildi.
Açıklamada, ABD Merkez Bankası ve diğer finansal kurumlardaki Venezuela'ya ait tüm varlıkların "Venezuela halkının meşru temsilcisi" sıfatıyla Guaido yönetimine geçtiği ifade edildi.
Trump yönetiminin Guaido'yu tanıyan ülkeleri takdir ettiği ve diğer ülkeleri de bu yönde teşvik ettiği vurgulanan açıklamada, ABD'nin Venezuela'ya insani yardım yapmaya devam edeceğine ve yardım miktarını artıracağına da dikkat çekildi.
Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino da konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
AA'nın haberine göre açıklamada, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 25 Ocak'taki açıklamasıyla Guaido'nun "Venezuela'nın tek meşru lideri" olarak tanıdığına işaret edilerek, bu ülkeye ait tüm finansal varlıkların da Guaido'nun kontrolüne geçtiği belirtildi.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyen ABD yönetimi, dün bir adım atarak Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya (Petroleos de Venezuela) yaptırım kararı almış ve ülkenin ABD'deki 7 milyar dolarlık varlığını dondurmuştu.
Maduro ise dün yaptığı açıklamada, "Bu yaptırım kararlarıyla (PDVSA'nın ABD'deki şirketi) Citgo'yu Venezuelalılardan çalmak istiyorlar. Böylelikle anlıyoruz ki ABD'nin amacı Venezuela'nın zenginliklerine el koymak. Venezuela'nın çıkarlarını korumak için ABD'ye gereken yasal cevabı vereceğiz." şeklinde konuşmuştu.
VENEZUELA'DA YAŞANANLAR
Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.
Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.
Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini açıklamıştı. Maduro, daha sonra yaptığı başka bir açıklamada, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkinin bittiğini fakat ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.
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