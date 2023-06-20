Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beyaz Show ne zaman başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Beyazıt Öztürk'ten müjdeli haber

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu talk showlarından biri olan Beyaz Show, ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, sunucu ve şarkıcı Beyazıt Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu program ile ilgili Öztürk, müjdeli haberi verdi. Peki, Beyaz Show ne zaman başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Beyaz Show ne zaman başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Beyazıt Öztürk'ten müjdeli haber

    5 yıldan fazla bir süredir ekranlardan uzak olan Beyaz Show, geri dönüyor. Geçtiğimiz aylarda kolaj bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıkan sevilen program ile ilgili Beyazıt Öztürk, beklenen müjdeli açıklamayı yaptı. İşte, sevenlerinin oldukça merak ettiği Beyaz Show'un dönüşü ile ilgili bilgiler...
  • Beyaz Show ne zaman başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Beyazıt Öztürk'ten müjdeli haber

    BEYAZIT ÖZTÜRK'TEN MÜJDELİ AÇIKLAMA

    54 yaşındaki sunucu Beyazıt Öztürk, katıldığı canlı bir yayında “Bu yaz Beyaz Show başlayacak. Ayrıca bir yarışma programıyla da ekrana dönüyorum” ifadeleri ile müjdeli haberi verdi.
  • Beyaz Show ne zaman başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Beyazıt Öztürk'ten müjdeli haber

    BEYAZ SHOW HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

    Son olarak Kanal D ekranlarından kolaj bölümleriyle yayınlanan Beyaz Show'un hangi kanalda yayınlanacağına dair henüz bir bilgi bulunmuyor.
  • Beyaz Show ne zaman başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Beyazıt Öztürk'ten müjdeli haber

    TAM 22 YIL ARALIKSIZ YAYINLANMIŞTI!

    İlk olarak 6 Aralık 1996 tarihinde yayınlanan Beyaz Show, ara vermeden tam 22 yıl boyunca izleyicilerle buluşmuştu. Yeni bölüm olarak en son 4 Mayıs 2018'de yayınlanan fenomen eğlence programı, bu yaz geri dönüşüle 5 yıllık hasrete son verecek.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.