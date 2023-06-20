5 yıldan fazla bir süredir ekranlardan uzak olan Beyaz Show, geri dönüyor. Geçtiğimiz aylarda kolaj bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıkan sevilen program ile ilgili Beyazıt Öztürk, beklenen müjdeli açıklamayı yaptı. İşte, sevenlerinin oldukça merak ettiği Beyaz Show'un dönüşü ile ilgili bilgiler...