Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Beyaz sirke neyden yapılır? İşte beyaz sirkeyi evinizde kullanabileceğiniz yerler | Sağlık Haberleri

        Beyaz sirke neyden yapılır? İşte beyaz sirkeyi evinizde kullanabileceğiniz yerler

        Evimizi mikroplardan arındırmak için ona başvuruyoruz. Sebze ve meyvelerimizi kimyasal atıklardan temizlemek isteyince de elimiz ona gidiyor. Beyaz sirke, mutfaklarımızda farkında olmadan yerini alıyor ama biz onu nerelerde kullanabileceğimizi gerçekten biliyor muyuz?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2024 - 18:00 Güncelleme: 06.08.2024 - 18:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Sirkenin elmadan veya üzümden yapıldığını biliyoruz. Peki ama hangi sirkenin? Bahsettiğimiz sirke beyaz sirke değil çünkü beyaz sirke genellikle şeker kamışı asetik asit katkılı bir fermante sıvıdan yapılıyor. Gelin beyaz sirkeyi evinizde nerelerde kullanabileceğinize bir bakalım.

        2

        KİREÇ ÇÖZÜCÜ OLARAK KULLANABİLİRSİNİZ

        Beyaz sirke çaydanlıklarınız, tencereleriniz, cezveleriniz ve su ısıtıcılarınız için kullanışlı bir kireç çözücü görevi görebilir. Kireçten arındırmak istediğiniz malzemeleri beyaz sirke karıştırıdığınız suyla ovalayın ve ardından iyice durulayın.

        3

        TEMİZLİK MALZEMESİ OLARAK KULLANABİLİRSİNİZ

        Beyaz sirkenin en yaygın kullanım alanı aslında temizlik malzemesi olarak kullanılmasıdır çünkü antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Evinizde temizlemek istediğiniz her yüzeyi beyaz sirke ile su karışımı kullanarak temizleyebilirsiniz. Kirli yüzeyi temizleyecek ve iz bırakmayacaktır. Ancak ardından durulamayı unutmayın.

        4

        KÖTÜ KOKULARA KARŞI TEMİZLEYİCİ OLARAK KULLANILABİLİR

        Evinizde uzun süre kapalı olan alanlarda oluşan kokuyu gidermek için de beyaz sirkeye başvurabilirsiniz. Beyaz sirkeli bir bezle bu alanları silerseniz kokunun dağıldığını fark edeceksiniz.

        5

        EVİNİZİ BASNA BÖCEKLERDNE KURTULMAK İÇİN KULLANABİLİRSİNİZ

        Beyaz sirke ve su karışımızı bir sprey şişeye doldurup karıncaların ve böceklerin evinize girdiği yerlere bu karışımdan sıkarsanız yaz günlerini kabusa çeviren böcek sorunu önlemiş olursunuz.

        6

        ÇELİKLERİNİZİ PARLATMAK İÇİN KULLANABİLİRSİNİZ

        Mutfak eşyası olarak kullanılan çelik ürünler sık sık lekelenir ve parlatılmaya ihtiyaç duyar. Beyaz sirke ile ovduğunuz çelik tencereleriniz ve mutfak gereçleriniz kolaylıkla parlar. Temizledikten sonra durulamanız gerektiğini unutmamanız gerekir.

        7

        BULAŞIK MAKİNENİZİ TEMİZLEMEK İÇİN KULLANABİLİRSİNİZ

        Bulaşık makineleri düzenli temizlenmediğinde içinde biriken ve kurumayan su nedeniyle kötü kokmaya başlayabilir. Beyaz sirke, bulaşık makinesi temizliğinde de size yardımcı olacaktır. Biraz suyla incelttiğiniz beyaz sirkeyi bulaşık makinenizin deterjan gözüne koyun ve makinenizi kısa programda bir kez çalıştırabilirsiniz. Bunu 3 aydan önce tekrarlamak makinenize zarar verebilir. Çok sık yapılması önerilmez.

        8

        LAVABO AÇICI OLARAK KULLANABİLİRSİNİZ

        Beyaz sirke asit oranı bakımından yüksek değerlere sahiptir. Lavabolarınız tıkandığında onları açmak için lavaboya iki yemek kaşığı karbonat döküp üzerine beyaz sirke boşaltmanız yeterli olacaktır. Karbonat ve beyaz sirkenin köpürme evresi bittiğinde üzerine bir litre de sıcak suyu dökerseniz tıkalı lavabonuz açılacaktır.

        9

        Beyaz sirke diğer sirkeler gibi ağız yoluyla ya da beisnlerle tüketilmeye uygun değildir. Beyaz sirke içeren cilt maskesi tariflerini dermatologlara danışmadan asla kullanmayınız.

        10
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Düğün gecesi kazaya kurban giden yeni evli çift gözyaşlarıyla toprağa verildi
        Düğün gecesi kazaya kurban giden yeni evli çift gözyaşlarıyla toprağa verildi
        KVKK'dan VPN uyarısı!
        KVKK'dan VPN uyarısı!
        Kamala Harris, yardımcısını seçti
        Kamala Harris, yardımcısını seçti
        6 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        6 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Hizbullah İsrail'i vurdu, İsrail Lübnan'a saldırdı
        Hizbullah İsrail'i vurdu, İsrail Lübnan'a saldırdı
        TL'nin reel değeri 40 ayın zirvesinde
        TL'nin reel değeri 40 ayın zirvesinde
        Hollywood'un en zeki 10 ismi!
        Hollywood'un en zeki 10 ismi!
        TİM Başkanı Gültepe: Türkiye'de döviz karpuzdan ucuz
        TİM Başkanı Gültepe: Türkiye'de döviz karpuzdan ucuz
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        İyi ki varsın Vargas!
        İyi ki varsın Vargas!
        "Bir omzum daha var dedim..."
        "Bir omzum daha var dedim..."
        "Harikasınız"
        "Harikasınız"
        Savcı ve ailesine restoranda darp: Savcı Koca yaşananları anlattı
        Savcı ve ailesine restoranda darp: Savcı Koca yaşananları anlattı
        VPN uygulamaları güvenli mi?
        VPN uygulamaları güvenli mi?
        Meta'dan özür, Haniye paylaşımları geri yüklendi
        Meta'dan özür, Haniye paylaşımları geri yüklendi
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        Eşinin ismini verdi... İlk kez Türkçe literatüre girdi
        Eşinin ismini verdi... İlk kez Türkçe literatüre girdi
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi