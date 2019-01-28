Beyazıt Öztürk, uzun yıllardır ekranlarda sunuculuğunu yaptığı Beyaz Show programına geçen yıl ara vermişti. Bu yıl O Ses Türkiye programında jüri koltuğuna oturan ünlü komedyen, Beyaz Show programına ilişkin açıklamalarda bulundu ve sevenlerine müjdeyi verdi. Peki, Beyaz Show ne zaman başlayacak? İşte, yayın tarihi...

BEYAZ SHOW NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Beyaz Show programının ne zaman başlayacağına dair O Ses Türkiye Finali'nde açıklamalarda bulunan Beyazıt Öztürk; Beyaz Show programı 20-21 Nisan 2019 tarihlerinde Almanya'nın çeşitli şehirlerinde gerçekleşeceği müjdesini sevenlerine duyurdu.