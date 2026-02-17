"Beyin anevrizması her 20 kişiden birinde görülebilir"

Bu nedenle beyin anevrizmaları son derece önemli ve hayati bir klinik tablodur. Birçok anevrizma hiçbir belirti vermeden, başka bir nedenle yapılan tetkikler sırasında tesadüfen saptanır. Belirti verdiğinde ise en sık baş ağrısı, çift görme, göz kapağında düşüklük, yüz veya göz çevresinde uyuşma ya da ağrı gibi bulgular görülebilir” ifadelerini kullandı.