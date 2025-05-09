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        Haberler Gündem Beykoz Belediyesi'ne yeni soruşturma

        Beykoz Belediyesi'nin kaçak yapılara kapı numarası verdiği iddiasına ilişkin soruşturma

        Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediyesi tarafından kaçak yapılara kapı numarası verildiği iddiasına ilişkin soruşturma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 16:23 Güncelleme: 09.05.2025 - 16:23
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        Beykoz Belediyesi'ne yeni soruşturma
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        Beykoz Belediyesince kaçak yapılara kapı numarası verildiği iddiasının sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma açan başsavcılık, belediyeye müzekkere yazarak son bir yıl içerisinde bina ve dairelere verilen numaralarla ilgili belgeleri istedi.

        Başsavcılık, İçişleri Bakanlığı'ndan da mekansal adres kayıt sistemindeki Beykoz ilçesiyle ilgili verileri talep etti.

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        #Beykoz Belediyesi
        #beykoz soruşturma
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