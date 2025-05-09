Beykoz Belediyesi'ne yeni soruşturma

Beykoz Belediyesi'nin kaçak yapılara kapı numarası verdiği iddiasına ilişkin soruşturma
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediyesi tarafından kaçak yapılara kapı numarası verildiği iddiasına ilişkin soruşturma başlattı
Giriş: 09.05.2025 - 16:23 Güncelleme: 09.05.2025 - 16:23
Beykoz Belediyesince kaçak yapılara kapı numarası verildiği iddiasının sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma açan başsavcılık, belediyeye müzekkere yazarak son bir yıl içerisinde bina ve dairelere verilen numaralarla ilgili belgeleri istedi.
Başsavcılık, İçişleri Bakanlığı'ndan da mekansal adres kayıt sistemindeki Beykoz ilçesiyle ilgili verileri talep etti.
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