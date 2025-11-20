Habertürk
        Haberler Gündem İstanbul Beykoz'da duvarlarında çatlak oluşan 2 bina tahliye edildi | Son dakika haberleri

        Beykoz'da 2 binanın duvarlarında çatlak oluştu

        Beykoz'da 3'er katlı iki bina, duvarlarında oluşan çatlaklar nedeniyle tahliye edildi. Belediye ekipleri binanın mühürlenmesine karar verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 18:10 Güncelleme: 20.11.2025 - 18:11
        Olay, 18 Kasım günü Çubuklu Mahallesi Torun Sokak'ta meydana geldi.

        Sokaktaki 3'er katlı iki binanın zemininde ve duvarlarında çatlaklar oluştuğunu fark eden bina sakinleri durumu ekiplere bildirdi.

        İhbar üzerine adrese polis ve belediye ekipleri geldi.

        Ekiplerin incelemelerinde binanın mühürlenmesine karar verildi.

        Binada yaşayan vatandaşlar ise eşyalarını toplayarak tahliye edildi.

        Tahliye edilen 3 ailenin yakınlarının yanına gittiği öğrenildi.

        Binalarla ilgili detaylı teknik incelemenin belediye ekipleri tarafından yapılacağı belirtildi.

        Fotoğraf: DHA

