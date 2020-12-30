DHA

Olay saat 02.30 sıralarında Rüzgarlıbahçe Mahallesi Panorama Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi.

İddiaya göre, evde herkesin uyuduğu sırada kalkıp mutfağa giden lise öğrencisi Bekir Değirmencioğlu henüz bilinmeyen bir nedenle mutfağın açık olan penceresinden aşağı düştü. DHA'nın haberine göre; dördüncü kattan beton zemine çakılan genç ağır yaralandı.

Sesi duyan komşuların haber vermesi ile düşen genci fark eden ailesi sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri dördüncü kattan düşerek beton zemine çakılan ve ağır yaralanan genci burada yaptıkları ilk müdahalenin ardından Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.