Beykoz'da tarihi yapı inşaatında mahalleliden "yol" tepkisi
İstanbul'un Beykoz ilçesinde yeniden inşa edilen tarihi eser niteliğindeki bina, yolun daralmasına neden olacağı gerekçesiyle tepkilere neden oldu. Mahalleli, sokakta büyük araçların geçişinin imkânsız hale geleceğini iddia etti
İstanbul'un Beykoz ilçesi Merkez Mahallesi Panayır Sokak'ta yeniden inşa edilen tarihi eser niteliğindeki bina, yolun daralmasına neden olacağı gerekçesiyle tartışmalara yol açtı. Yapının eski ölçü ve sınırlarla yeniden yapılması üzerine, sokakta büyük araçların geçişinin imkânsız hale geleceği ifade edildi. Tarihi yapının bulunduğu alanın geçmişte patika yol olduğu, sonradan asfaltlanarak araç trafiğine açıldığı öğrenildi. İnşaatı üstlenen mimar, gelecekte yolun nasıl olacağını göstermek amacıyla tabela ve bariyerler yerleştirerek vatandaşları bilgilendirdi. Vatandaşlar, ilçe belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Anıtlar Kurulu'nun bir araya gelerek hem tarihi yapının korunacağı hem de ulaşımın aksamayacağı ortak bir çözüm bulunmasını talep ediyor.
Mahalle sakinlerinden Ferruh Dalgıç, tartışma konusu olan inşaata ilişkin şunları söyledi: "Beykoz'daki eksikliklerden bir tanesi mahallemize yapılan eski eser inşaatlarıdır. Elbette saygı duymalıyız, kültür varlıklarımız korunması lazım. Boğaziçi ve Beykoz doğal özellikleriyle, güzellikleriyle korunması gereken bir alandır. Esas olarak 2960 sayılı Boğaziçi Yasası'nın mantığına da karşı değilim ama 2960'ın içinde saçma sapan maddeler var ki bunların artık değişme zamanı geldi geçiyor. Bu yaşadığımız olay 83 imar planlarından geliyor, bunların da artık düzelme zamanı geldi geçiyor."
Yolun daralmasının ciddi sonuçlar doğuracağını söyleyen Dalgıç, "Bu sokak için değil, bu binanın yapımı tüm Beykoz için şu an sorun oluşturuyor. Bu yalnız Beykoz Merkez Mahallesi'ni bağlamayacak, yarın Yalıköy Mahallesi'nde trafik yoğunluğu olacak, Ortaçeşme Mahallesi'nde trafik yoğunluğu olacak, köylerimize giderken sorun yaşayacağız. Hemen yukarımızda itfaiye grubumuz var, buradan çıkış yapacak ama dönüş yapamayacak. Birinci bina evet sorun fakat ikinci yapılan binada yol 2 metreye düşüyor. Şu an kamyonlar buradan zorla, santimlerle geçiyor. Ama ikinci bina yapıldığı zaman taksi bile buradan geçemeyecek. Binanın yanına isterseniz gidin, dubaları çakmışlar. Bina nereye kadar çıkıyor görün. Dubadan 1 metre ileriye aynı şekilde çıkacak. Bu yolun üstünde Kavacık-Beykoz bağlantı yolu var. Yani elde bir yol değil. Önceden burası tek Mehmet Yavuz Caddesi olarak çalışıyordu ama şu an bu trafik yolunda buranın çalışması mümkün değil" diye konuştu.
Ferruh Dalgıç, hukuki boyuta da dikkat çekerek, "Burada kime başvursanız, mahkemeye de gitseniz mahkeme bizi haksız bulacak, yapılanı doğru bulacak. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti. Hakim neye bakıyor? Yasalara bakıyor. Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nden imar istikametini alacak. Evet, Boğaziçi İmar Müdürlüğü bu istikameti verecek çünkü Boğaziçi öngörüm planlarında bu istikamet işlenmiş. 2960, 2863 sayılı yasalara baktığı zaman ‘kültür varlığı yapılması lazım' deniyor. Planlara işlenmiş. Bunun örnekleri de var. Bir tanesi İncirköy Camii'nin yanındaki eski eser. O eski eser yerine yapılırken 1 metre, 1.5 metre geri çekildi. Belediyelerin ve koruma kurullarının bu yetkileri var. Burada 'eski eser var, ben bunu aynı yerinde koruyacağım' diyemezsiniz. Burada hayat devam ediyor. 1 metre, 1.5 metre geri çekseniz yine korunur" ifadelerini kullandı.
Mal sahibinin çözüm önerisine de değinen Dalgıç, "Mal sahibi diyor ki ‘üst kattaki cumbayı yapıyorum, alttakini yapmayayım.' Vatandaş hakkından feragat ediyor. Ama Boğaziçi İmar Müdürlüğü ‘hayır yapacaksın, yapmazsan iskanını vermem' diyor. Bu arada plan tadilatı yapılmadı. Ben Boğaziçi öngörüm bölgesinde plan tadilatı yaptırdım, içinde bulundum. Bitirmemiz 16 sene sürdü. Yalıköy muhtarlığının önündeki iki binayı kaldırabilmemiz için 16 sene uğraştık. Yani şu an burada bu yol kapanacak. Ama her yasa doğru demek değildir ki. Düzenleme lazım" dedi.
Dalgıç, sözlerini şöyle tamamladı: "Dün buraya bir otobüs vurdu. Bu yapıldıktan sonra yine buraya bir kamyon vurur. Vatandaş isyan eder, ‘ben burada oturmam' der. Bu yol kapanırsa Beykoz karışır. Boğaziçi öngörüm bölgesi belediyelere bırakılmayacak kadar önemli bir bölge. Kaçak inşaatın, gecekondunun en az olduğu bölge öngörüm bölgesi. Buraya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı el atmalı. Ne ilçe belediyesine bıraksın ne de Büyükşehir Belediyesi'ne bıraksın. 3 bin senelik mazisi olan bir mahalledeki insanlara neden zulmediyorsunuz? Burada hayat devam ediyor. Eski eserleri de koruyalım. Arkada belediye mülkiyeti var, bunları 5 metre geri kaydırdığımız zaman yine korunur. Vatandaş gidiyor imar almaya, ‘imar planında yoldasın, evini yok edelim' diyorlar. Hayır, eski eser edemezsiniz. Nasıl bir mantık bu?"