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        Beyoğlu Belediye Başkanı adliyede

        Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney şüpheli olarak ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 10:50 Güncelleme: 26.03.2025 - 11:03
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        Beyoğlu Belediye Başkanı adliyede
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        CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerine hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney şüpheli olarak ifade vermek üzere adliyeye geldi.

        AA'da yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Kongresi'nin son seçimlerinde, seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

        Savcılık katına çıkan Güney'in ifadesinin alınmasına başlanacak.

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        #İNAN GÜNEY
        #son dakika
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