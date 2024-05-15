Beyoğlu'nda korkutan yangın
İstanbul Beyoğlu'nda bir binada yangın çıktı. Dumanların gökyüzüne yükseldiği yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
İstiklal Caddesi'nde Odakule iş merkezinin yanındaki bir mağazada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Zincir giyim mağazasında çıkan yangın bir anda büyüdü.
İçinde tekstil ürünleri bulunan mağazadaki alevlerden çıkan kara duman şehrin birçok yerinden görüldü.
Beyoğlu Belediyesi itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken bölgeye çevre ilçelerden de takviye ekipler gönderildi.
Bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. Caddenin bir bölümü tahliye edildi.
Siyah dumanların yükseldiği binadaki alevleri söndürmek için ekiplerin müdahalesi sürüyor.