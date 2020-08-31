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Beyoğlu'nda restoranda silahlı kavga

Beyoğlu Okmeydanı'nda restoranda oturan bir grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken mermiler restorana ve lüks bir otomobile isabet etti

Beyoğlu
DHA

Olay saat 03.00 sıralarında Okmeydanı Fatih Sultan Caddesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, restoranda oturan kimliği belirsiz kişiler arasında tartışma çıktı.

Restorandan çıkan grup dışarıda kavga etmeye başladı. Kavga edenlerden biri belinden çıkardığı silahla ateş açtı. DHA'nın haberine göre; açılan ateş sonucu restorana ve lüks bir otomobile mermiler isabet etti.

Sesleri duyanlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri kavganın yaşandığı restoranda ve caddede incelemelerde bulundu. Ekipler, ateş açan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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