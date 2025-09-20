Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Beyoğlu'nda silahla vurulup gasp edilen taksici hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Beyoğlu'nda silahla vurulup gasp edilen taksici hayatını kaybetti

        İstanbul Beyoğlu'nda taksici Ali Sancar, aracına aldığı müşterisi tarafından gasp edildikten sonra silahlı saldırıya uğradı. Başından ağır yaralanan Sancar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2025 - 06:26 Güncelleme: 20.09.2025 - 06:27
        Silahla vurulup gasp edilen taksici hayatını kaybetti
        Beyoğlu ilçesi Yenişehir Mahallesi Avşar Sokak'ta, saat 00.00 sıralarında taksici Ali Sancar (53), aracına aldığı müşteri tarafından silahlı saldırıya uğradı. Başından vurulan Sancar ağır yaralanırken, saldırgan kaçtı.

        HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı Sancar'a ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. DHA'nın haberine göre, tedaviye alınan Ali Sancar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        TÜM PARASININ GASP EDİDİĞİ BELİRLENDİ

        Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Sancar'ın üzerinde bulunan tüm parasının gasp edildiğini tespit etti. Saldırganın kimliğinin belirlenip, yakalanmasına ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

