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Beyoğlu saldırısı failleri 9 Mayıs'ta hakim karşısında

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da gerçekleştirilen terör saldırısının failleri 9 Mayıs'ta hakim karşısına çıkıyor. Terör saldırısı zanlısı Ahlam Albashır'ın 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 949 yıl 6 aydan 3 bin 9 yıla kadar hapsi isteniyor. Saldırıda 6 kişi ölmüş, 99 kişi yaralanmıştı

Son dakika: Beyoğlu saldırısı failleri 9 Mayıs'ta hakim karşısında
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DHA

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısında bomba düzeneğini bırakan Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 36 şüphelinin yargılanmasına 9 Mayıs'ta başlanacak.

Saldırıya ilişkin iddianame, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Mahkeme, duruşma günü olarak 9-10-11 Mayıs tarihlerini belirledi.

İddianamede, bombayı yerleştiren şüpheli Ahlam Albashır'ın 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 949 yıl 6 aydan 3 bin 9 yıla kadar hapsi isteniyor. Firari sanık örgüt elebaşlarından Cemil Bayık'ın da aralarında bulunduğu diğer şüphelilerin ise 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 16 yıl 6 aya kadar hapisleri talep ediliyor.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, 13 Kasım 2022 tarihinde Taksim İstiklal Caddesi üzerinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantısı YPG/PYD/SDG tarafından planlanıp gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu olay yerinde bulunan çocuk yaştaki Ecrin Meydan, babası Yusuf Meydan, Adem Topkara ile eşi Mukaddes Elif Topkara, Arzu Özsoy ile kızı Yağmur Uçar'ın vefat ettikleri, 99 kişinin yaralandığı ve birçok iş yerinin maddi hasara uğradığı belirtiliyor. İddianamede eylemi gerçekleştiren 36 şüpheli hakkında "Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğü Bozma, Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle Çocuğa Karşı Adam Öldürme, Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle Adam Öldürme, Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle Adam Öldürmeye Teşebbüs Etme, Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme, Göçmen Kaçakçılığı" suçlarından cezalandırılmaları isteniyor. El yapımı bomba bulunan çantayı bırakan Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın 14 Kasım 2022 tarihinde yakalanıp gözaltına alındığı, YPG/PYD terör örgütünün özel istihbarat elemanı olduğu anlaşılan şüpheliler Ahlam Albashır ve Bilal Elhacmaos'un kamu düzenini bozmak, otoriteyi zayıflatmak, kaos ve kargaşa yaratmak ve böylece devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma amacına ulaşmak maksadı ile örgüt tarafından özel eğitime tabi tutularak talimatlandırılıp patlayıcı malzeme eşliğinde ülkemize gönderildikleri belirtiliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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