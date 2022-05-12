Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolu Festivalleri başlıyor 0:00 / 0:00

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu ve Başkent Kültür Yolu Festivali öncesinde bir açıklamada bulundu.

— T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) May 12, 2022

"Festivali, festivallere dönüştürmeyi ve geleneksel hale getirmeyi kararlaştırdık" diye konuşan Bakan Ersoy, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

84 FARKLI NOKTA, 4500'ÜN ÜSTÜNDE SANATÇI VE 1500'DEN FAZLA ETKİNLİK

İstanbul'a ve Türkiye'ye marka değer kazandırmak adına başlayıp neticelendirdiğimiz Kültür Yolu projesini yaygınlaştırmayı, festivali festivallere dönüştürmeyi ve geleneksel hale getirmeyi kararlaştırdık. Bu ay Beyoğlu ile beraber Başkent Kültür Yolu Festivali'ne de start veriyoruz. Festival takvimimiz 28 Mayıs-12 Haziran arasındaki 16 günlük dönemi kapsamaktadır. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali bu yıl, 53 farklı kültür sanat kurumunun da katılımıyla 84 farklı noktada, 4500'ün üzerinde sanatçının 1500'den fazla etkinliğine ev sahipliği yaphacak. Galataport'tan başlayan Galata Kulesi, Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi, Galata Mevlevihanesi, Mehmet Akif Hatıra Evi, Tarık Zafaer Tunaya Kültür Merkezi, Emek Sineması ve Garibaldi Sineması gibi önemli kültür-turizm noktalarını içine alarak İstanbul AKM'ya ulaşan 4.1 kilemotrelik bu alan bir etkinlikler silsilesine sahne olacak.

BAŞKENT KÜLTÜR YOLU PROJESİ'NDE 1500'DEN FAZLA SANATÇI YER ALACAK

Ankara, Başkent Kültür Yolu ekseninde gerçekleştirilecek festival ile ilk kez geniş çapta bir kent festivaline kavuşuyor. Başkent Kültür Yolu rotası, 4.7 kilometrelik bir güzergâhta Ulucanlar Müzesinden başlayarak CSO Ada'ya kadar uzanıyor. Bu güzergâhta Ankara Kalesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Erimtan ve Koç Müzeleri, Hacı Bayram-ı Veli Camii, Hamamönü Tarihi Kent dokusu, Augustus Tapınağı ve Roma Hamamı, Resim Heykel, Etnoğrafya ve İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzeleri, Ziraat Bankası Müzesi, PTT Pul Müzesi ile opera ve tiyatro binalarımız yler alıyor. İlkini düzenleyeceğimiz Başkent Kültür Yolu Festivali, 300'den fazla etkinlikte 1500'den fazla sanatçıyı sanatseverlerle buluşturacak.