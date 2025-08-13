Beyonce ilk Emmy ödülünü kazandı

Ünlü şarkıcı Beyonce, Primetime Emmy Ödülleri töreninden önce ilk Emmy ödülünü aldı. Ödülleri dağıtan Televizyon Akademisi; animasyon, kostüm, yeni medya programları ve hareketli tasarım alanlarında öne çıkan başarılar için verilen 77. Emmy Ödülleri'nin kazananlarını açıkladı.

Beyonce, Netflix’in Baltimore Ravens ile Houston Texans arasındaki Noel günü oynanan NFL maçının Batı temalı devre arası gösterisi 'Beyonce Bowl' ile En İyi Kostüm dalında Çeşitlilik, Kurgu Dışı veya Reality programı Emmy'sini kazanan ekipteki isimlerden biri olarak kayıtlara geçti.

Teknik alanlarda verilen bu ödüller, önceden duyuruluyor. 2025 Primetime Emmy Ödülleri’nden bir hafta önce, 6 ve 7 Eylül tarihlerinde Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda düzenlenecek Yaratıcı Sanatlar Emmy Ödülleri'nde Beyoce'nin ödülü resmi olarak takdim edilecek. Ödül töreni, 13 Eylül'de yayınlanacak özet bir yayınla sunulacak.

REKLAM

43 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı ile birlikte ödül kazanan 'Beyonce Bowl' ekibi çalışanları arasında, kostüm tasarımcıları Shiona Turini ve Erica Rice; yardımcı kostüm tasarımcıları Molly Peters ve Chelsea Staebell; kostüm süpervizörü Timothy White yer alıyor.